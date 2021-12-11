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شاهد.. مواطن يروي قصة اختراق جوال صديقته للانتقام منها

منذ ساعتين
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شاهد.. مواطن يروي قصة اختراق جوال صديقته للانتقام منها

عادل الحربي (صدى):
روى مواطن يدعى "مساعد"، متخصص في التكنولوجيا، قصة تورطه في عالم الجرائم المعلوماتية.

وأوضح مساعد، أنهاخترق جوال صديقته وحساباتها الشخصية، بسبب خلاف على "إسورة" خاصة به عقب سهرة خاصة في منزله.

وقال مساعد خلال برنامج "مفترق طرق"، إنه أقام حفل عيد ميلاده داخل منزله والذي كان يحتوي على كاميرات مراقبة، وأثناء السهرة تفاجأ باختفاء إسورة أحضرها كهدية لنفسه.

وأشار إلى أنه عاد لاستكمال السهرة، وبعد ذلك راجع الكاميرات وكان تحت تأثير الكحول، وشاهد إحدى الحضور "صديقته" دخلت إلى المنطقة التي تتواجد فيها الهدية وأُصيب بصدمة جراء ذلك،وقرر الانتقام منها.

وأوضح أنه دخل من جهازه واخترق جوالها، وأغلق حساباتها الخاصة بمؤسسة عملها، لكن بعد عودته لحالته الطبيعية ندم على ذلك، وقرر الاعتذار إليها رغم أنه متيقن أنها سرقت الإسورة.

ولفت إلى أنه أعاد لها حساباتها، ولكن تفاجأ بعد ثلاثة أيام بأنها تواصلت معه ودخلت في مشادة معه بسبب ما فعله، فعاد للانتقام منها مجددًا، إلا أنها قدمت شكوى ضده باختراق هاتفها وابتزازها، فيما تم استدعاءه وإيقاف خدماته.

ابتزاز
اختراق
جرائم معلوماتية
مفترق طرق

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4845
منذ ساعة
زعلان عشان اخذت الاسوارة ولا هو زعلان من معصيه الله وعدم الخوف منه وحسبي الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
زائر
زعلان عشان اخذت الاسوارة ولا هو زعلان من معصيه الله وعدم الخوف منه وحسبي الله ونعم الوكيل
Dr.Al,a
نفخر بوجود أمثالكم على هذا الوطن المعطاء، وفقكم الله
4everx2
الخيانه سيئة جداً اسأل الله العافية والسلامة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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