فسخ نكاح زوجة هجرها زوجها منذ 23 عامًا بجدة

جدة (صدى):
أقامت زوجة في جدة، دعوى ضد زوجها، ذكرت فيها أنه هجرها منذ 23 عامًا، وأنها تزوجت بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات وتقيم خارج منزل الزوجية، وأنها عانت العنف من زوجها وإهماله، مطالبة بفسخ نكاحها بلا عوض مالي كونها متضررة.
وقررت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، فسخ نكاح الزوجة، موضحة أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان.
وأمرت المحكمة الزوجة بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية بحسب حالها كمختلعة والتهميش على عقد النكاح، بحسب عكاظ.
وكان الزوج قد صادق على صحة الدعوى التي أقامتها الزوجة ، لافتا إلى أنها هي من تركت منزل الزوجية ولم تستجب لطلبه في العودة للمنزل وظلت ترفض العودة وحاول جاهداً معها ومع والدها وإخوانها دون جدوى.