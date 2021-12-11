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بعد هدف بلايلي التاريخي.. الحريري يوجه رسالة نارية لإدارة الأهلي

منذ 5 ساعات
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بعد هدف بلايلي التاريخي.. الحريري يوجه رسالة نارية لإدارة الأهلي

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي سامي الحريري، رسالة لإدارة الأهلي، بشأن رحيل أبرز اللاعبين عن صفوف الفريق، وما يترتب عليه من عدم تحقيق البطولات.

وقال الحريري: "بلايلي يخرج من الأهلي بسهولة، وعندما تسأل غالبيتهم عن سبب عدم تحقيقكم للبطولات لأكثر من أربع مواسم، تسمع العجب العجاب من المبررات: مرة التحكيم..ومرة الشخص الفلاني حاربنا..ومرة ماحد يحبنا".

وتابع: "يتناسون خروج لاعبين مميزين أمثال يوسف بلايلي، وسوزا، ووو..، بدون عائد فني أو مادي"، مضيفا: "صححوا أخطاءكم وكفى".

وكان يوسف بلايلي تقدم بهدف تاريخي، السبت، لمنتخب الجزائر في شباك المغرب، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وجاء هدف بلايلي في الدقيقة 102 بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بعد تلقيه تمريرة من رايس مبولحي، ليسدد الكرة ببراعة مستغلًا تقدم الحارس أنس الزنيتي.

وكان يوسف بلايلي لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، ورحل في صيف 2020، لينتقل إلى نادي قطر.

الاهلي
كأس العرب
ماجد النفيعي
سامي الحريري
يوسف بلايلي
الجزائر والمغرب

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3298
منذ 47 دقيقة
هذا الفريق لن يفلح ابدأ لأنة فريق تابع واعلامة خيخة همة النصر فقط ولا تهمة مصلحة نادية بأي حال من الأحوال لذلك اللي من ايدوة الله يزيدوة

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أحدث التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
هذا الفريق لن يفلح ابدأ لأنة فريق تابع واعلامة خيخة همة النصر فقط ولا تهمة مصلحة نادية بأي حال من الأحوال لذلك اللي من...
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ذابحكم الهلال لكن سبحان الله دائماً ينصر المظلوم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا اتحاد الفساد والى الامام يا كبير القارة
ابو عمار
تأخرن كثير في طلب الطلاق من الزوج
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
صقر
اللي يقول عليه لاعب مدمن ..بلايلي توقف عامين عن لعب كرة القدم ثم عاد وتوج مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا وهو من أفضل ما...

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