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النصر يطالب بحكام أجانب يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي

منذ ساعة
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النصر يطالب بحكام أجانب يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي

ماجد محمد (صدى):
طالبت إدارة نادي النصر خلال بيان رسمي حكام أجانب يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي.

وقالت الإدارة "أبدت إدارة نادي النصر أسفها لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابق ، والتي كان آخرها مباراة الأمس أمام الطائي ، حيث تسببت الأخطاء التحكيمية في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للنصر مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت البدل الضائع ".

وأكدت إدارة النصر أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق ، ولو كنا في النادي نعلم أن الإتحاد السعودي سيجلب حكام أقل مستوى من الحكم السعودي لوفرنا التكاليف وأعطينا الفرصة لحكامنا المحليين ، خصوصا أن حكم غرفة الvar في مباراة الأمس قليلة الخبر بالتقنية.

وأضافت:"نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيم الحكام الذي رافقهم وهو أحد الحكام الذين لهم الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها النصر ".

وشددت إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة ، ويقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم

النصر
الاتحاد السعودي
حكام أجانب

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3296
منذ 40 دقيقة
رجعو مطرف القحطاني والا يد دلهوم

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أحدث التعليقات

المصفري
ب التوفيق
محمد ال دغشوم البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح جناته واطال الله في عمر سيدي سعود بن...
محمد ال دغشوم البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح جناته واطال الله في عمر سيدي سعود بن...
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا

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