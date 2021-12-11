ناقد مصري يشن هجوما حادا على شيرين بعد ظهورها صلعاء  

القاهرة (صدى):
شن الناقد الفني المصري أشرف عبد المنعم هجوما على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها صلعاء في حفلها الغنائي بأبو ظبي.
وقال أشرف عبد المنعم إن ما فعلته شيرين له علاقة بالمشاكل النفسية التي تمر بها بعد طلاقها من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، موضحا أنه لا يتفق مع تصرفات شيرين ليس هذه المرة فقط أو في فكرة حلاقة شعرها وإنما في سلوكياتها المتكررة على مدار مشوارها الفني، وفق "فوشيا".
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبح الحديث عن شيرين لا يأتي إلا عن حياتها الشخصية فقط، سواء خلافاتها مع طليقها، ثم انفصالهما، وبعد ذلك حلاقة شعرها، ولا أحد يتحدث عن الشيء الأساسي وهو عملها وفنها وألبومها الجديد".
وتابع أنه لا يمكن اتهامها بأنها تفعل ذلك من أجل تصدر التريند أو إثارة الجدل حولها لأنها تمتلك من الشهرة ما يغنيها عن ذلك، لكنها للأسف هي لديها ضعف في إحساسها بمدى نجوميتها".