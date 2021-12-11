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ناقد مصري يشن هجوما حادا على شيرين بعد ظهورها صلعاء  

منذ 9 ساعات
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ناقد مصري يشن هجوما حادا على شيرين بعد ظهورها صلعاء  

القاهرة (صدى):
شن الناقد الفني المصري أشرف عبد المنعم هجوما على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها صلعاء في حفلها الغنائي بأبو ظبي.

وقال أشرف عبد المنعم إن ما فعلته شيرين له علاقة بالمشاكل النفسية التي تمر بها بعد طلاقها من زوجها الفنان المصري حسام حبيب،  موضحا أنه لا يتفق مع تصرفات شيرين ليس هذه المرة فقط أو في فكرة حلاقة شعرها وإنما في سلوكياتها المتكررة على مدار مشوارها الفني، وفق "فوشيا".

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبح الحديث عن شيرين لا يأتي إلا عن حياتها الشخصية فقط، سواء خلافاتها مع طليقها، ثم انفصالهما، وبعد ذلك حلاقة شعرها، ولا أحد يتحدث عن الشيء الأساسي وهو عملها وفنها وألبومها الجديد".

وتابع أنه لا يمكن اتهامها بأنها تفعل ذلك من أجل تصدر التريند أو إثارة الجدل حولها لأنها تمتلك من الشهرة ما يغنيها عن ذلك، لكنها للأسف هي لديها ضعف في إحساسها بمدى نجوميتها".

أبو ظبي
شيرين عبدالوهاب
حفل غنائي
أشرف عبد المنعم
صلعاء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55874
منذ ساعة
وانت مالك ومال شيرين طلعت بصلعه او بشعر

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أحدث التعليقات

نن
الاعب لم يكن بنفس الاخلاص يعني اذا تالق مع منتخب بلده صار 100من100, اترك في هلال نادي المليارات وخلك من الاهلي الي فيه كافيه...
زعيم اااسيا
افسد ايقونه كانت يرددونها اعلام ابو خرقه والله يهم مساكين كل ماحاولوا تقليل من بطولات الهلال جاءهم الرد وفضحهم
البدوي
البوذيين عندهم العصمة بين المرأة وهي التي تخطب الرجل وهي التي تطلقه وهي أيضاً من يعطيه الذهب وتضع قلادة ذهب في عنقه وهذا دليل...
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل اذا لم تستحي ففعل ما شأت صديقة وعيد ميلاد وكذب وخمر ولم يعلم ان الله توعد المجاهرون بالمعاصي كيف وافق...
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية.

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