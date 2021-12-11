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حقيقة القبض على لاعب الهلال بسبب الخيانة الزوجية

منذ ساعة
10550
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حقيقة القبض على لاعب الهلال بسبب الخيانة الزوجية

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن لاعب الهلال أندريه كاريلو يواجه اتهامات عنيفة، حيث تداولت أنباء عن قيامه بخرق قوانين السيطرة على فيروس كورونا، حيث شارك في حفل خاص، في منطقة محظور بها، إقامة أي تجمعات.

وأضافت تقارير أخرى أن كاريلو، "خان" زوجته، مع عارضات أزياء بيروفية، وتم القبض عليه متلبسا.

وعلق النجم البيروفي أندريه كاريلو، على تلك الشائعات قائلا: "لقد قيل الكثير عني عندما كنت في البيرو.. ذات مرة كنت في مطعم أكل بهدوء وأدخلوني في أشياء لا علاقة لي بها، إنهم يخترعون أشياء بنوايا سيئة دائماً"، بحسب لـ"ESPN" العالمية

وأضاف: "لن أعود حاليًا إلى اللعب في بيرو وذلك بسبب نوعية الحياة، لأنني لن أحظى بالحياة التي أحبها، حيث يمكنني القيام بأشيائي دون مشاكل"، يقصد الصحافة البيروفية.

الهلال
الخيانة الزوجية
أندريه كاريلو

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2639
منذ 49 دقيقة
بدينا يا القواطي -- قبل كل مباراة مع فريق ابو خرقه تطلع ذي الخزعبلات
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3294
منذ 21 دقيقة
هذة خزعبلات وهرطقة إعلام ابو ريالين،،، ابو خرقة وابو،، سطحة،، وأم زكي ولكن لا يهم المهم ان الزعيم العالمي الملكي سيدعس الفقر في المباراة القادمة وبعدها نستعد للذهاب للعب مع الكبار في كأس العالم للأندية ونترك الفقر يتجرع المرارة،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 2003
منذ 9 دقائق
مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣

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أحدث التعليقات

خرا
يا دكتور يا دكتور احمد يا محراوي
ماجد
عجيب امرك مو قلت اعتزلت النصر
صوت مكتوم
ماشاءالله تبارك الله عليها مؤخرة جنان
الوفا طبعي
مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣
د. ساعد زين العابدين
اهنيك على حبك لوطنك وحفظ الله بلاد الحرمين أسأل الله أن يرزقني زيارتها محب السعوديه ساعد زين العابدين من أرض المهجر

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