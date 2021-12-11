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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوافق على بيع منقيات الإبل بعد مشاركة مالكها الأصلي

منذ ساعة
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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوافق على بيع منقيات الإبل بعد مشاركة مالكها الأصلي

ماجد محمد (صدى):
وافق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على قرار بيع منقيات الإبل للمشاركين في منافسات كأس نادي الإبل بعد مشاركة المالك الأصلي، وذلك ضمن حرصه على تشجيع المنتجين.

ويخضع قرار السماح في البيع لعدة ضوابط، وهي: نقل الشرائح في وزارة البيئة والمياه والزراعة باسم المشتري، وتوثيق إقرار البيع في اللجنة القانونية في المهرجان متضمناً عدم قبول إعادة نقل بيانات الشرائح للبائع في سجلات المهرجان لمدة عامين من تاريخ البيع، إضافةً إلى عدم أحقية المشتري الاستفادة من نظام نقاط جائزة الشداد في الفئة التي يشارك بها أي متن من فئة كأس النادي المشتركة، مما يكفل التصدي لعمليات التحايل، مع منح المشاركين في كأس النادي فرصة الاستفادة من بيع إنتاجهم من الإبل.

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 22
منذ ساعة
دذلحين بوه سوال يصول ويجول بالزوقاق...
اذا رجعنا ٤٠ عام للماضي ..نجد اجداد بعير ابو ملايين كانت تباع بثمن بخس دراهم معدودات... وش الي تغير بالبعارين...؟

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أحدث التعليقات

خرا
يا دكتور يا دكتور احمد يا محراوي
ماجد
عجيب امرك مو قلت اعتزلت النصر
صوت مكتوم
ماشاءالله تبارك الله عليها مؤخرة جنان
الوفا طبعي
مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣
د. ساعد زين العابدين
اهنيك على حبك لوطنك وحفظ الله بلاد الحرمين أسأل الله أن يرزقني زيارتها محب السعوديه ساعد زين العابدين من أرض المهجر

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