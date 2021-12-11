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وكيل الصحة يكشف سبل الخروج من جائحة كورونا

منذ 54 دقيقة
1424
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وكيل الصحة يكشف سبل الخروج من جائحة كورونا

الرياض (صدى):
أكد وكيل وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، إن الخروج من جائحة كورونا يستوجب الانعتاق من مأزق التناول الإعلامي، والتركيز على التنويم وأنماط المرض الشديد وليس عدد الفحوصات الإيجابية والهيلمان الاعلامي مع كل متحور.

وأضاف عسيري إن معدلات الإماتة لم تعد أبداً إلى مستويات بداية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التحورات المتلاحقة لفيروس كورونا لم تغير في أنماط المرض الشديد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الإنفلونزا تتحور مرة على الأقل كل عام ولا أحد يهتم غير المختصين.

ونشر وكيل الصحة رسمًا توضيحيًا يظهر انخفاض معدلات الوفيات، أكد أن اللقاحات أدت وتؤدي دورها في منع عودة الوفيات إلى مستويات الموجة الأولى

جائحة كورونا
وكيل الصحة
التنويم

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 20
منذ 40 دقيقة
المفرررررر...
الى الله ....
ولا منجا من قدره إلا بالتضرع اليه ...

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أحدث التعليقات

عبدالله
واضح من وجهك انك مثلما قلتي 2000 وحطبة😂😂
عبدالله
معظم الأطباء النفسيين كذبة
عبدالله
يجب تطبيق حد السرقة فيهم
محمد العنزي
رأي جميل ويحتاج الكتابه بتعمق
عبدالله
قلة أدب

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