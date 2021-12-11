هند البلوشي تعبر عن استيائها من زيادة وزنها

خالد الظفيري (صدى):
وثقت الفنانة الكويتية هند البلوشي لحظة استقبالها لأبنائها بعد أن أقامت في مصر خلال الأيام الماضية لارتباطها بالتصوير.
وأعربت "البلوشي" عن سعادتها بانتظار طفليها لها قائلة لهم: "يلا تبون شي بسافر"، لترفض ابنتها الأمر تماماً، مبدية رغبتها في الجلوس معها".
كما شاركت هند البلوشي متابعيها صورًا من مائدة الطعام التي أعدتها لصديقتها، مشيرة إلى أنها اكتسبت بعض الوزن بسبب تناول الطعام خلال الفترة الماضية.
وقالت لصديقتها خلال مقطع الفيديو: "هذا اسمه دمار أنا قولتلك آلاء يعني بالسفرة زايدة 10 كيلو حرام عليكي"