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هند البلوشي تعبر عن استيائها من زيادة وزنها

منذ 54 دقيقة
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هند البلوشي تعبر عن استيائها من زيادة وزنها

خالد الظفيري (صدى):
وثقت الفنانة الكويتية هند البلوشي لحظة استقبالها لأبنائها بعد أن أقامت في مصر خلال الأيام الماضية لارتباطها بالتصوير.

وأعربت "البلوشي" عن سعادتها بانتظار طفليها لها قائلة لهم: "يلا تبون شي بسافر"، لترفض ابنتها الأمر تماماً، مبدية رغبتها في الجلوس معها".

كما شاركت هند البلوشي متابعيها صورًا من مائدة الطعام التي أعدتها لصديقتها، مشيرة إلى أنها اكتسبت بعض الوزن بسبب تناول الطعام خلال الفترة الماضية.

وقالت لصديقتها خلال مقطع الفيديو: "هذا اسمه دمار أنا قولتلك آلاء يعني بالسفرة زايدة 10 كيلو حرام عليكي"

زيادة الوزن
سناب شات
هند البلوشي
أبناء هند البلوشي
سفر هند البلوشي

التعليقات

صوت مكتوم
صوت مكتوم عدد التعليقات : 82
منذ 9 دقائق
ماشاءالله تبارك الله عليها مؤخرة جنان

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أحدث التعليقات

خرا
يا دكتور يا دكتور احمد يا محراوي
ماجد
عجيب امرك مو قلت اعتزلت النصر
صوت مكتوم
ماشاءالله تبارك الله عليها مؤخرة جنان
الوفا طبعي
مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣
د. ساعد زين العابدين
اهنيك على حبك لوطنك وحفظ الله بلاد الحرمين أسأل الله أن يرزقني زيارتها محب السعوديه ساعد زين العابدين من أرض المهجر

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