الدكتورة خلود ترد على زوجها بعد تغزله في ابنه هيفاء وهبي

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفاشينيستا الدكتورة خلود فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيه أثناء ذهابها لمعرض العطور هي وزوجها ولقائها بإبنة الفنانة هيفاء وهبي التي فوجئت بها في المعرض
وتغزل زوج الدكتورة خلود في جمال زينب فياض وأكد أنها تشبه والدتها هيفاء وهبي، معبراً عن حبه الشديد لها بعد أن قال: "هلا بالغالية بنت الغالية"، مشيرا إلى أنها تشبه والدتها حتى في صوتها.
وردت الدكتورة خلود على مغازلة زوجها لها قائلة له: ماشي يا أمين ماشي"، وبدأ الثنائي في المزاج معاً حول مغازلة أمين ، مؤكداً أنه من فانز والدتها قائلاً: "مرة كنت في حفل لها وعطيتني بوسة حدف"، لتعلق زوجته الدكتورة خلود قائلة: "واللا.. ده في الأحلام".