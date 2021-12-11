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انتبهي تصدمين
منذ 13 ساعة
2317
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 730
منذ 10 ساعات
قلة أدب
ابو عمار
عدد التعليقات : 55874
منذ ساعة
الطريق فاضي
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أحدث التعليقات
نن
الاعب لم يكن بنفس الاخلاص يعني اذا تالق مع منتخب بلده صار 100من100, اترك في هلال نادي المليارات وخلك من الاهلي الي فيه كافيه...
زعيم اااسيا
افسد ايقونه كانت يرددونها اعلام ابو خرقه والله يهم مساكين كل ماحاولوا تقليل من بطولات الهلال جاءهم الرد وفضحهم
البدوي
البوذيين عندهم العصمة بين المرأة وهي التي تخطب الرجل وهي التي تطلقه وهي أيضاً من يعطيه الذهب وتضع قلادة ذهب في عنقه وهذا دليل...
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل اذا لم تستحي ففعل ما شأت صديقة وعيد ميلاد وكذب وخمر ولم يعلم ان الله توعد المجاهرون بالمعاصي كيف وافق...
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية.
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