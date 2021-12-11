وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، بعد غد الاثنين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية.
وذلك إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وأوضحت وزارة التعليم : "إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ؛ فقد وجه معالي وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، سائلاً الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد".