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وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات

منذ 15 ساعة
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وزير التعليم يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، بعد غد الاثنين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية.

وذلك إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وأوضحت وزارة التعليم : "إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ؛ فقد وجه معالي وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية، سائلاً الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد".

 

 

صلاة الاستسقاء
وزارة التعليم
الجامعات
المدارس
حمد آل الشيخ
الإجراءات الصحية

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 595
منذ 34 دقيقة
اقول ياليتك ترجع الدراسه حضوريا .
تسوي خير.
ترا فيه ناس موظفع في القطاع الخاص، وماتطلع الاالساعه 5 او 6 المغرب وعندها عيال في الابتدائيه، وفيه بعد من نفس التعليم معلمات في المرحله الابتدائيه!!
يعني تحضر المدرسه لتدريس الطلاب،وتنسى تدرس ابنائها!!
يعني بس فكرت بموظفين الحكومه ولم تفكر بموظفين القطاع الخاااص!!!!

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههههههههه ابو خرقه ههههههههههههه
اسعد حق اصابع الزمن
سبحان الله... هذا طوفان وليس عاصفه..
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين ***
faeiz
ههه مضحك من جده يقول هالكلام ولا ينكت
رااايق
يااا خبر بفلوس بكرة يصير ببلاش ***!!!!!!

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