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بالفيديو.. ثنائي سعودي جمعهما حب ميكانيكا السيارات لأكثر من ٢٠ عاما

منذ ساعة
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بالفيديو.. ثنائي سعودي جمعهما حب ميكانيكا السيارات لأكثر من ٢٠ عاما

تبوك (صدى):
جمع حب العمل في ميكانيكا السيارات ثنائي سعودي في تبوك رغم تعقيدات وصعوبات العمل إلا أنهما قررا الاستمرار والنجاح سويا.

وقال أبو منيفي الوابصي، :"تعلمت الميكانيكا منذ صغر سني وهي هوايتي حيث علمني ابي وعدد من العائلة واصبحت أعمل بالسيارات في تبوك حيث أنصح الشباب بالتوجه للعمل في الميكانيكا وأنا داعم لأي شخص يريد المساعدة".

وتابع، كل ما يخص السيارات والاصلاحات عمدت إلى بتصويرها ونشرها حتي تعم الفائدة على الجميع حيث أصبح الإقبال كبير عليها وتأتيني الكثير من الاستفسارات.

وقال فهد البلوي:" علاقتي بأبو منيف علاقة قوية فنحن نعمل سويا منذ عشرين عاما وأنا أصبحت لا استطيع العمل إلا معه فأنا تعودت على العمل معه حيث أنه يهمه العمل أكثر من مصلحته الشخصية.".

تبوك
المملكة
ميكانيكا السيارات
ثنائي سعودي

التعليقات

البدوي
البدوي عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
واحد أعرفه الله يرحمه مات بحادث سيارة اصطدمت بمجموعة من الأباعر العابرة للطريق عبقري في الميكانيكا يصلح السيارات كلها وهو ما معه شهادة حتى ابتدائي ما معه لكنه يصلح السيارات ويعرف لها بالتفصيل

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