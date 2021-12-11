"استشاري" يكشف طرق استغلال الناس في الرقية الشرعية

عادل الحربي (صدى):
تحدث الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي، عن السلوكيات الخاطئة واستغلال الناس في الرقية الشرعية.
وقال "الطويرقي" في حديثه عن هذه السلوكيات: "هناك تجاوزات أخلاقية وابتزاز مادي وعاطفي واجتماعي فيكون الراقي ليس لديه علم بالكتاب أو السنة أو الحديث ويتدخلون في علاج المرضي سواء في الحالات الجسدية والنفسية".
وأضاف: "ما نراه الآن هو استغلال لضعف الناس والجهل واليأسين من المرضى فيلجأون إلى هؤلاء الأشخاص الذين يبدأون بعلاجهم مقابل لا شئ أو مقابل شئ رمزي وبعد كده تبدأ الأمور تصبح ابتزاز وتصل لمبالغ مخيفة وطائلة جدًا".
واستكمل حديثه عن الرقية الشرعية: "بعض الرقاة الشرعيين والسحر والشعوذة وجهان لعملة واحدة فما نجده الآن هو دجل وشعوذة وابتزاز فيحاولون إضفاء الشرعية على ما يفعولونه لإقناع الناس وهذا نعتبره ابتزاز عاطفي ومادي أو معنوي