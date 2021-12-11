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الروقان وما يسوي
منذ 7 ساعات
1562
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 730
منذ ساعة
هذه قلة الحياء الله المستعان
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أحدث التعليقات
خرا
يا دكتور يا دكتور احمد يا محراوي
ماجد
عجيب امرك مو قلت اعتزلت النصر
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ماشاءالله تبارك الله عليها مؤخرة جنان
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مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣
د. ساعد زين العابدين
اهنيك على حبك لوطنك وحفظ الله بلاد الحرمين أسأل الله أن يرزقني زيارتها محب السعوديه ساعد زين العابدين من أرض المهجر
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