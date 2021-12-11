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الروقان وما يسوي

منذ 7 ساعات
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1

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 730
منذ ساعة
هذه قلة الحياء الله المستعان

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أحدث التعليقات

خرا
يا دكتور يا دكتور احمد يا محراوي
ماجد
عجيب امرك مو قلت اعتزلت النصر
صوت مكتوم
ماشاءالله تبارك الله عليها مؤخرة جنان
الوفا طبعي
مسكين كان ياكل بهدوء🤣🤣🤣🤣
د. ساعد زين العابدين
اهنيك على حبك لوطنك وحفظ الله بلاد الحرمين أسأل الله أن يرزقني زيارتها محب السعوديه ساعد زين العابدين من أرض المهجر

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