رد ناري من "جيوفينكو" على متهمينه بالفشل مع الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب نادي الهلال السابق، على اتهامه بـ"الفشل"، أثناء تجربته الاحترافية مع نادي الهلال.
وقال جيوفينكو في تصريح لصحيفة "ذا ستار":" من لم يشاهدني في الملعب مع الهلال، وينظر إلى أرقامي فقط؛ هو من يردد بأن تجربتي مع العملاق السعودي "فشلت".
وتابع النجم الإيطالي، بأنه لعب في مركز مختلف تمامًا مع الهلال، ذلك المركز الذي لم يعتاد عليه طوال مسيرته الكروية،وهذا هو السبب في تسجيله أهدافًا قليلة.
وانضم جيوفينكو إلى الهلال، في يناير 2019، قادمًا من صفوف تورنتو الكندي،وتوج بالثلاثية التاريخية "دوري المحترفين، كأس الملك، أبطال آسيا"، قبل الرحيل في صيف العام الحالي.
وأشار جيوفينكو، إلى أنه له الرغبة القوية في العودة إلى صفوف تورنتو الكندي، والذي أبدع بين صفوفه، خاصة من ناحية تسجيل الأهداف.