نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رد ناري من "جيوفينكو" على متهمينه بالفشل مع الهلال

منذ 4 ساعات
1843
1
رد ناري من "جيوفينكو" على متهمينه بالفشل مع الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب نادي الهلال السابق، على اتهامه بـ"الفشل"، أثناء تجربته الاحترافية مع نادي الهلال.

وقال جيوفينكو في تصريح لصحيفة "ذا ستار":" من لم يشاهدني في الملعب مع الهلال، وينظر إلى أرقامي فقط؛ هو من يردد بأن تجربتي مع العملاق السعودي "فشلت".

وتابع النجم الإيطالي، بأنه لعب في مركز مختلف تمامًا مع الهلال، ذلك المركز الذي لم يعتاد عليه طوال مسيرته الكروية،وهذا هو السبب في تسجيله أهدافًا قليلة.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال، في يناير 2019، قادمًا من صفوف تورنتو الكندي،وتوج بالثلاثية التاريخية "دوري المحترفين، كأس الملك، أبطال آسيا"، قبل الرحيل في صيف العام الحالي.

وأشار جيوفينكو، إلى أنه له الرغبة القوية في العودة إلى صفوف تورنتو الكندي، والذي أبدع بين صفوفه، خاصة من ناحية تسجيل الأهداف.

 

الهلال
اتهام
الفشل
رد
الإيطالي سيباستيان جيوفينكو

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3293
منذ ساعة
لاعب عالمي من العيار الثقيل،، نجح نجاح باهر مع كبير القارة وحصد معة بطولة آسيا واثنين دوري وكأس الملك ومن يتهمة بالفشل فهو يبحث عن الشهرة على حساب سيبا النملة الذرية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
واضح من وجهك انك مثلما قلتي 2000 وحطبة😂😂
عبدالله
معظم الأطباء النفسيين كذبة
عبدالله
يجب تطبيق حد السرقة فيهم
محمد العنزي
رأي جميل ويحتاج الكتابه بتعمق
عبدالله
قلة أدب

أخر الأخبار

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوافق على بيع منقيات الإبل بعد مشاركة مالكها الأصلي
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوافق على بيع منقيات الإبل بعد مشاركة مالكها الأصلي
منذ دقيقة 1011
ضبط 20 مخالفا لنظام أمن الحدود بجازان
ضبط 20 مخالفا لنظام أمن الحدود بجازان
منذ 8 دقائق 1116
"نسرين أبو الجدايل" تكشف الهدف من فحص الزواج في القطاعات الخاصة
"نسرين أبو الجدايل" تكشف الهدف من فحص الزواج في القطاعات الخاصة
منذ 10 دقائق 1111
أخصائي يكشف عن علامات تستدعي زيارة الطبيب فورا حال ظهورها على أسنان الطفل "فيديو"
أخصائي يكشف عن علامات تستدعي زيارة الطبيب فورا حال ظهورها على أسنان الطفل "فيديو"
منذ 18 دقيقة 1147
شاهد.. امرأة تركية تتعرض للسحل والطعن على يد زوجها السابق في شارع عام
شاهد.. امرأة تركية تتعرض للسحل والطعن على يد زوجها السابق في شارع عام
منذ 28 دقيقة 263
فييتو يقترب من الرحيل عن الهلال
فييتو يقترب من الرحيل عن الهلال
منذ 34 دقيقة 1333
النمر يكشف عن تأثير الوجبات السريعة على القلب 
النمر يكشف عن تأثير الوجبات السريعة على القلب 
منذ 41 دقيقة 1254
وكيل الصحة يكشف سبل الخروج من جائحة كورونا
وكيل الصحة يكشف سبل الخروج من جائحة كورونا
منذ 54 دقيقة 1419
الدكتورة خلود ترد على زوجها بعد تغزله في ابنه هيفاء وهبي
الدكتورة خلود ترد على زوجها بعد تغزله في ابنه هيفاء وهبي
منذ ساعة 642
برشلونة يواجه فضيحة بعد اتهام أحد أعضائه بالتحرش الجنسي
برشلونة يواجه فضيحة بعد اتهام أحد أعضائه بالتحرش الجنسي
منذ ساعة 1189