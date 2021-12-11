بالفيديو.. أحمد الشمراني: الدوري هذا العام سيكون من نصيب "الشباب"

نواف السالم (صدى):
أوضح أحمد الشمراني أن الدوري هذا العام سيكون من نصيب نادي الشباب لافتا إلى أنه كان متاملا ذلك في الاتحاد.
وتابع، عندما أشيد بماجد النفيعي وأطالب بضرورة استمراره الأربع سنوات فهدفي من ذلك هو الاستقرار ولكن في المقابل هناك وضع لابد أن يصحح حيث أن فريق العمل ليس جيدا ولم يقدم للأهلي أي جديد.
وأشار إلى أن هناك خطوتين للتصحيح عن طريق إحضار لاعبين لتغيير المسار لافتا إلى أن الحديث عن اللاعبين ومغادرتهم حديث شائك، حيث أن في سوق الإحتراف كل شيء متوقع، وأكد أن العويس علاقته بالأهلي كبيرة ولن تنتهي بهذا الشكل.