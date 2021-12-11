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بالفيديو.. أحمد الشمراني: الدوري هذا العام سيكون من نصيب "الشباب"

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. أحمد الشمراني: الدوري هذا العام سيكون من نصيب "الشباب"

نواف السالم (صدى):
أوضح أحمد الشمراني أن الدوري هذا العام سيكون من نصيب نادي الشباب لافتا إلى أنه كان متاملا ذلك في الاتحاد.

وتابع، عندما أشيد بماجد النفيعي وأطالب بضرورة استمراره الأربع سنوات فهدفي من ذلك هو الاستقرار ولكن في المقابل هناك وضع لابد أن يصحح حيث أن فريق العمل ليس جيدا ولم يقدم للأهلي أي جديد.

وأشار إلى أن هناك خطوتين للتصحيح عن طريق إحضار لاعبين لتغيير المسار لافتا إلى أن الحديث عن اللاعبين ومغادرتهم حديث شائك، حيث أن في سوق الإحتراف كل شيء متوقع، وأكد أن العويس علاقته بالأهلي كبيرة ولن تنتهي بهذا الشكل.

الشباب
الاتحاد
الأهلي
الدوري
فريق الأهلي
احمد الشمراني

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 261
منذ 40 دقيقة
يستاهل شيخ اندية الرياض
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 261
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الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3293
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افشل اعلامي والمشكلة مخضرم لكن (خيخة)

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الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
هذا الكائن الحي لازال يهرف بما لا يعرف،، صدق لا قالو ابو خرقة ما يجوز عن طبعة
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
افشل اعلامي والمشكلة مخضرم لكن (خيخة)
البدوي
نادي الشباب نادي العاقلين اللي ما عندهم مشاكل واللي جماهيرهم قليلة
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
لاعب عالمي من العيار الثقيل،، نجح نجاح باهر مع كبير القارة وحصد معة بطولة آسيا واثنين دوري وكأس الملك ومن يتهمة بالفشل فهو يبحث...
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
والله حتى انت يا عجوز قريع يبي لك فرمتة واعادة ضبط المصنع

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