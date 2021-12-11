"الصرامي": خسائر النصر لن تتوقف والأسوأ لم يأتِ بعد

ماجد محمد (صدى):
وجه المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، انتقادات لاذعة إلى لاعبي فريق النصر بعد الخسارة أمام فريق الطائي بهدفين مقابل هدف.
وقال سعود الصرامي، عبر حسابه على تويتر: "لا تعتذروا عن خسارتكم أمام الطائي فسلسلة الخسائر لن تتوقف ؟ فالأسوأ لم يأت بعد ؟ إعتذروا لجمهوركم في حائل الذي تحمل "مشقة" البرد وحضر لمساندتكم والوقوف معكم لكنهم خرجوا "نادمين" بسبب الهزيمة؟ فحسبنا الله.. الأسوأ لم يأت بعد".
وكان فريق الطائي قد فاز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.