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"الصرامي": خسائر النصر لن تتوقف والأسوأ لم يأتِ بعد

منذ ساعتين
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"الصرامي": خسائر النصر لن تتوقف والأسوأ لم يأتِ بعد

ماجد محمد (صدى):
وجه المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، انتقادات لاذعة إلى لاعبي فريق النصر بعد الخسارة أمام فريق الطائي بهدفين مقابل هدف.

وقال سعود الصرامي، عبر حسابه على تويتر: "لا تعتذروا عن خسارتكم أمام الطائي فسلسلة الخسائر لن تتوقف ؟ فالأسوأ لم يأت بعد ؟ إعتذروا لجمهوركم في حائل الذي تحمل "مشقة" البرد وحضر لمساندتكم والوقوف معكم لكنهم خرجوا "نادمين" بسبب الهزيمة؟ فحسبنا الله.. الأسوأ لم يأت بعد".

وكان فريق الطائي قد فاز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

 

 

النصر
سعود الصرامي
دوري المحترفين
خسائر
الطائي

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2296
منذ ساعة
فريقك مدرعم للدرجة الاولى
ماضيع جمهوركم الي محاربتكم للهلال
اجل الهلال مرشح هههههههه
الشارع الرياضي قاعد يضحك عليكم
انتهى انصار الخرقه تثقفوا السلق
ماشفت اغبى من هولاء
بالله اذا تشقلبت تذكر خلاط سالم

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انور المالكي
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بلسم الروح
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البدوي
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