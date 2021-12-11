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نانسي عجرم: تخيل إنك تكون موجود بأرض الخيال فيها صار واقع

منذ 8 ساعات
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نانسي عجرم: تخيل إنك تكون موجود بأرض الخيال فيها صار واقع

أميرة خالد (صدى):
قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإحياء حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده ضمن موسم الرياض، معبرة عن حبها واشتياقها لجمهورها السعودي.

وغنت نانسي مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير وسعادة عارمة من الجمهور الذي حضر الحفل، كان من بينها: ”ما تيجي هنا، مشكلتك الوحيدي، لون عيونك، عم بتعلق فيك“ وغيرها الكثير.

وألقت نانسي كلمة على خشبة المسرح قبل أن تبدأ الغناء قائلة: "تخيل أكثر" شو حلو هالعنوان تخيل إنك تكون موجود على أرض الخيال فيها صار واقع وتخيل انك تكون عم بتغني على مسرح محمد عبده بالمملكة العربية السعودية".

وتابعت :" ما بعرف شو بعد بدنا نتخيّل معالي المستشار تركي آل الشيخ تحية كبيرة الك وهيئة الترفيه على المجهود الجبار، موجهة الشكر لروتانا لأن تجمل النجوم والجمهور على أجمل الحفلات حسب وصفها"

 

نانسي عجرم
حفل غنائي
موسم الرياض
مسرح محمد عبده

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8742
منذ 19 دقيقة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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أحدث التعليقات

المصفري
ب التوفيق
محمد ال دغشوم البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح جناته واطال الله في عمر سيدي سعود بن...
محمد ال دغشوم البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح جناته واطال الله في عمر سيدي سعود بن...
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا

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