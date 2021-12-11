نانسي عجرم: تخيل إنك تكون موجود بأرض الخيال فيها صار واقع

أميرة خالد (صدى):
قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإحياء حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده ضمن موسم الرياض، معبرة عن حبها واشتياقها لجمهورها السعودي.
وغنت نانسي مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير وسعادة عارمة من الجمهور الذي حضر الحفل، كان من بينها: ”ما تيجي هنا، مشكلتك الوحيدي، لون عيونك، عم بتعلق فيك“ وغيرها الكثير.
وألقت نانسي كلمة على خشبة المسرح قبل أن تبدأ الغناء قائلة: "تخيل أكثر" شو حلو هالعنوان تخيل إنك تكون موجود على أرض الخيال فيها صار واقع وتخيل انك تكون عم بتغني على مسرح محمد عبده بالمملكة العربية السعودية".
وتابعت :" ما بعرف شو بعد بدنا نتخيّل معالي المستشار تركي آل الشيخ تحية كبيرة الك وهيئة الترفيه على المجهود الجبار، موجهة الشكر لروتانا لأن تجمل النجوم والجمهور على أجمل الحفلات حسب وصفها"