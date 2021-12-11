نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. إحباط تهريب 4 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس بن من لبنان إلى المملكة

منذ ساعة
1731
1
بالفيديو.. إحباط تهريب 4 مليون حبة كبتاجون داخل أكياس بن من لبنان إلى المملكة

بيروت (صدى):
كشفت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم السبت، أنها أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدّرات، وتوقيف أفرادها.

وأوضحت أنه سبق أن أعلن عن هذه العملية، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقِدَ في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.

وتمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم لبناني الجنسية وسوري الجنسية، وتبين أنّ الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفًا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة.

وأعطيت الأوامر اللّازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تُخبّأ كمية "الكبتاغون"، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في محلّة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن.

وجرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا. كما تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأفاد الأول أنّه كان مكلّفًا بمهمّة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن.

الأردن
لبنان
كبتاجون
الأمن الداخلي
أكياس بن

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 724
منذ 29 دقيقة
صادرة داخل اكياس بن؟!
من أين للبنان بُن؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بوفهد
رؤية ٢٠٣٠ 👍🏻👍🏻
فهد العنزي
رغم اني نصراوي والله اقول النصر ضعيف جدا أضعف الفرق السعوديه بسبب اللاعبين الفاشلين والمدرب مومشكله العله باللاعبين اتوقع النصر ينافس على الهبوط اذا...
عبدالله
صادرة داخل اكياس بن؟! من أين للبنان بُن؟
حس حس
ومن اللي قال أنه اسطورة .......... الشلهوب يعتبر أسطورة أما سامي لا أنت ياالكاتب جايبها من رأسك .... ××××××× هههههههههههههههههههههههههههههه .
عبدالله
الله المستعان البوب الامريكي؟؟؟!!!

أخر الأخبار

تفويج أكثر من ٣٦ مليون معتمر ومصلي في المسجد الحرام
تفويج أكثر من ٣٦ مليون معتمر ومصلي في المسجد الحرام
منذ 3 دقائق 1031
شاهد.. رجل يلقي الأموال على الناس بالشارع العام
شاهد.. رجل يلقي الأموال على الناس بالشارع العام
منذ 19 دقيقة 427
الكشف عن موعد انضمام "سعود عبد الحميد" لصفوف الهلال
الكشف عن موعد انضمام "سعود عبد الحميد" لصفوف الهلال
منذ 24 دقيقة 1252
مستشار إداري يكشف حالات الاستغلال من أصحاب العمل
مستشار إداري يكشف حالات الاستغلال من أصحاب العمل
منذ 26 دقيقة 1382
التحالف يعلن تدمير 20 آلية عسكرية حوثية ووحدات تحكم
التحالف يعلن تدمير 20 آلية عسكرية حوثية ووحدات تحكم
منذ 30 دقيقة 1390
«الصحة»: تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 34 دقيقة 1443
"الصرامي": خسائر النصر لن تتوقف والأسوأ لم يأتِ بعد
"الصرامي": خسائر النصر لن تتوقف والأسوأ لم يأتِ بعد
منذ 40 دقيقة 1506
شاهد.. ردة فعل وزير النقل وفريقه بفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية
شاهد.. ردة فعل وزير النقل وفريقه بفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية
منذ 44 دقيقة 1095
الاتفاق يقدم عرضًا لـ "الربيعي" لتجديد تعاقده
الاتفاق يقدم عرضًا لـ "الربيعي" لتجديد تعاقده
منذ 49 دقيقة 1327
"الشؤون الإسلامية" تحدد 15 دقيقة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاتنين
"الشؤون الإسلامية" تحدد 15 دقيقة لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاتنين
منذ 55 دقيقة 1353