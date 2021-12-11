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شابة سعودية تخطف أنظار زوار الرياض لبراعتها في البوب الأمريكي

منذ ساعة
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شابة سعودية تخطف أنظار زوار الرياض لبراعتها في البوب الأمريكي

الرياض (صدى):
تمكنت الشابة راوية الهاشمي والمعروفة باسم RAY، من حصد إعجاب زوار موسم الرياض بعد تقديمها للعديد من الوصلات الغنائية.

ومن جانبها، أوضحت "راوية" أنها شغوفة بالبوب الأمريكي حيث بذلت جهدًا كبيرًا لإتقان هذا النوع من الغناء، قائلة: "هذا الفن يشكل فرصا جديدة ومتفردة، وأرغب في تقديم نقله نوعية في استقطاب المواهب السعودية للخارج، فهي من أهدافي للوصول إلى العالمية"، بحسب موقع "العربية".

وأكدت أن الغناء في موسم الرياض جاء بعد محاولاتها البسيطة للغناء في مدرستها، والتي كانت أولى خطوات IMAGE الغناء والحصول على مراكز مميزة في مجال تقييم الأصوات، مشيرة إلى أن تجربة موسم الرياض كانت فريدة من نوعها.

وتابعت حديثها عن تلك التجربة: "تجربة فريدة ويتخللها الكثير من التوتر والشغف والكثير من الحب والانتماء والفرح، لوصول صوتي لعدد كبير، خاصة في أولى مشاركاتها الفعلية أمام الجمهور".

وذكرت "راوية" أنها تسعى لتحقيق المزيد من النجاح الشخصي حتى يصبح فن البوب من الفنون المتداولة في السعودية خاصة وأن الشباب السعودي لديه من الفن والفكر ما يؤهله لذلك.

 

 

موسم الرياض
زوار موسم الرياض
راوية الهاشمي
البوب الأمريكي
وصلات غنائية

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5526
منذ 52 دقيقة
البوب الامريكي ...
توقعت في ترتيل القرآن
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 724
منذ 33 دقيقة
الله المستعان
البوب الامريكي؟؟؟!!!
بوفهد
بوفهد عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
رؤية ٢٠٣٠ 👍🏻👍🏻

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أحدث التعليقات

بوفهد
رؤية ٢٠٣٠ 👍🏻👍🏻
فهد العنزي
رغم اني نصراوي والله اقول النصر ضعيف جدا أضعف الفرق السعوديه بسبب اللاعبين الفاشلين والمدرب مومشكله العله باللاعبين اتوقع النصر ينافس على الهبوط اذا...
عبدالله
صادرة داخل اكياس بن؟! من أين للبنان بُن؟
حس حس
ومن اللي قال أنه اسطورة .......... الشلهوب يعتبر أسطورة أما سامي لا أنت ياالكاتب جايبها من رأسك .... ××××××× هههههههههههههههههههههههههههههه .
عبدالله
الله المستعان البوب الامريكي؟؟؟!!!

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