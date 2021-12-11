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شاهد.. الفيفا تحتفي بعيد ميلاد أسطورة كرة القدم سامي الجابر

منذ ساعة
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شاهد.. الفيفا تحتفي بعيد ميلاد أسطورة كرة القدم سامي الجابر

ماجد محمد (صدى):
احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد سامي الجابر أسطورة كرة القدم السعودية ونادي الهلال.

وتحدثت "الفيفا" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن الإنجاز التاريخي للجابر بمشاركته 4 مرات متتالية في كأس العالم (1994، 1998، 2002، 2006).

وسجل "الجابر" 3 أهداف في ثلاث نسخ من هذا المونديال العالمي، وهو رقم قياسي عربي وآسيوي، معلقة: "عيد ميلاد سعيد لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية".

يُذكر أن سامي الجابر كان قد اعتزل لعب كرة القدم سنة 2007، وعمل مدربًا لنادي الهلال ونادي الشباب، كما شغل منصب رئيس نادي الهلال لعدة أشهر.

سامي الجابر
كأس العالم
الفيفا
المونديال
كرة القدم السعودية

التعليقات

حس حس
حس حس عدد التعليقات : 19
منذ 32 دقيقة
ومن اللي قال أنه اسطورة .......... الشلهوب يعتبر أسطورة أما سامي لا أنت ياالكاتب جايبها من رأسك .... ××××××× هههههههههههههههههههههههههههههه .

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أحدث التعليقات

بوفهد
رؤية ٢٠٣٠ 👍🏻👍🏻
فهد العنزي
رغم اني نصراوي والله اقول النصر ضعيف جدا أضعف الفرق السعوديه بسبب اللاعبين الفاشلين والمدرب مومشكله العله باللاعبين اتوقع النصر ينافس على الهبوط اذا...
عبدالله
صادرة داخل اكياس بن؟! من أين للبنان بُن؟
حس حس
ومن اللي قال أنه اسطورة .......... الشلهوب يعتبر أسطورة أما سامي لا أنت ياالكاتب جايبها من رأسك .... ××××××× هههههههههههههههههههههههههههههه .
عبدالله
الله المستعان البوب الامريكي؟؟؟!!!

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