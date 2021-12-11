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بالفيديو.. صادرات المملكة من الأسماك تتجاوز مليار ريال خلال العام

منذ ساعة
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بالفيديو.. صادرات المملكة من الأسماك تتجاوز مليار ريال خلال العام

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور على الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية أن المملكة من مصاف الدول في الاستزراع السمكي، وأن الصين أكبر عميل مستورد للمنتج السعودي.

وأشار إلى أن صادرات المملكة تغزو جميع قارات العالم، حيث أن آخر البلدان التي تم التصدير إليها كانت روسيا وصدر إليها 3000 طن من السمك، لافتا إلى أن المجال متزايد و متسارع على مستوى الانتاج المحلي والتصدير عالميا.

ولفت إلى أن منتجات المملكة من الأسماك وصلت إلى جميع دول الإتحاد الأوروبي من روسيا والصين واليابان وسنغافورة، مؤكدا أن صادرات المملكة تتجاوز مليون ريال خلال العام.

 

المملكة
الاستزراع السمكي
الثروة السمكية
على الشيخي
تصدير المنتجات السمكية

التعليقات

البرودي
البرودي عدد التعليقات : 99
منذ ساعة
كيف نصدر سمك واحنا اغلب اللي في السوق مستورد والاسعار صاكه المية

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وظائف
شي غريب قائد قطار يحتاج للغه انجليزيه
العتيبي
الي مسمي نفسك اللللل متى يأتي اليوم الذي تنقرض انته ومنهم على شاكلتك من هذا الوطن
كاكا
سكران
بوناصر
ماالداعي لقول هذا الكلام يااستاذ تركي وكأنه يقول انتوا يالكويت ماتحمون نفسكم الا بالسعودية
البرودي
كيف نصدر سمك واحنا اغلب اللي في السوق مستورد والاسعار صاكه المية

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