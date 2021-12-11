بالفيديو.. ‏اليامي: هناك حالة تشبع لبعض اللاعبين في الهلال والفريق يحتاج للتغيير

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب نادي الاتحاد السابق الحسن اليامي، أن هناك حالة تشبع لبعض اللاعبين في الهلال خاصة المحترفين، لافتًا إلى أن الفريق يحتاج تغيير في فترة الانتقالات الشتوية على رأسهم جوميز.
وأوضح الحسن اليامي، خلال برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية" أن هناك لاعبين مثل صالح الشهري وبيريرا وكويلار كان لابد على المدرب إشراكهم منذ بداية المباراة، لافتًا إلى أن لابد أن يكون هناك تغييرًا لثلاثة لاعبين محترفين على الأقل في الهلال.
وقال اليامي، أن بيريرا لم يقدم حتى الآن ما يشفع له أن يكون لاعبًا في الهلال، مضيفًا أن المدرب يحتاج إلى الشجاعة لإضافة لاعبين شباب في الفريق ولكن "جارديم ليس شجاعًا فهو قاعد يلعب لي بـ11 لاعبًا هم نفس اللاعبين لا يتغيرون".