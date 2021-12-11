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بريطانيا تعلن أن الجرعات المعززة لا تحمي من "أوميكرون"

منذ 56 دقيقة
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بريطانيا تعلن أن الجرعات المعززة لا تحمي من "أوميكرون"

لندن (صدى):
كشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، لافتة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما تخفف أعراضه.

وذكرت الوكالة، أنها تتوقع أن يصبح المتحور الجديد السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الحالي، لافتة إلى أن البيانات الحديثة في بريطانيا تؤكد أن المتحور الجديد أكثر قدرة على الانتقال بسهولة مقارنة بباقي سلالات الفيروس.

وأظهرت أحدث البيانات في بريطانيا تسجيل 568 إصابة مؤكدة أو محتملة بأوميكرون بداية من الثامن من ديسمبر، مقارنة بإصابتين فقط قبل أسبوع، فيما قد تسجيل أكثر من مليون إصابة بأوميكرون في نهاية ديسمبر في حال استمر الاتجاه الحالي.

 

 

بريطانيا
كورونا
فيروس كورونا
لقاحات
جرعات معززة
أوميكرون

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 16
منذ 49 دقيقة
اذا كان الامر هكذا...
فاتمنى عدم الالزام بالجرعه الثالثه..لانه لا فائده منها وربما كان ضررها اكبر..

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أحدث التعليقات

رااايق
قاعد تسوق تريله ***!!! هههههههههههههههه الله يسعدك ياعبدالله ***
رااايق
انتوا بتاكلوا ده الزاي **!! ههههههههههههههههه
رااايق
لنذاله عنوان ** ههههههههههههههههههههههه
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
يحسنون النسل طاحوا فينا الزنوج يالله حسن الخاتمه
رااايق
طيب ***

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