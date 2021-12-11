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الأم جابت العيد
منذ 4 ساعات
1075
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15141
منذ ساعة
إنتبهي لعيالتس وخليتس صاحية، بغيتي تقطعين راس ولدتس،يالفاهية.
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