بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن نادي النصر تعرض للظلم في المباراة التي انتهت بخسارته أمام فريق الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح محمد العنزي، أن مشاكل النصر الحالية تتمثل في ارتجال القرار وعدم الثبات على المدرب واللاعبين الأجانب، فيما لا يوجد قائد بالملعب والإدارة ترضخ للضغوط الجماهيرية والترندات، بحسب تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action" .
وقال "العنزي": "كنت تلعب مع متذيل الترتيب ومع فريق صاعد حديثا وهدفك واضح النقاط الثلاثة فقط الحصول عليها سيكون فيه ثقة في كل شيء والإعادة للمنافسة خسرت أنت كدا بتبعد مسافة عن المنافسة"، مضيفًا: "الأمير عبدالرحمن بن مساعد له مقولة يقول: من كتر ماني متوتر صرت ماني متوتر".
وتابع الناقد الرياضي: "أنا من كتر ماني مصدوم صرت ماني مصدوم صراحة كل ما يحدث راجع لمشاكل ارتجالية القرار الإداري عدم الثبات على جهاز فني عدم الثبات على لاعبين أجانب عدم وجود شخصية القائد في الميدان الاستجابة للضغوطات الجماهيري"، لافتًا إلى أن "النصر تعرض للنحر تحكيميًا" .