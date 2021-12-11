نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي

منذ ساعة
1511
1
بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن نادي النصر تعرض للظلم في المباراة التي انتهت بخسارته أمام فريق الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح محمد العنزي، أن مشاكل النصر الحالية تتمثل في ارتجال القرار وعدم الثبات على المدرب واللاعبين الأجانب، فيما لا يوجد قائد بالملعب والإدارة ترضخ للضغوط الجماهيرية والترندات، بحسب تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action" .

وقال "العنزي": "كنت تلعب مع متذيل الترتيب ومع فريق صاعد حديثا وهدفك واضح النقاط الثلاثة فقط الحصول عليها سيكون فيه ثقة في كل شيء والإعادة للمنافسة خسرت أنت كدا بتبعد مسافة عن المنافسة"، مضيفًا: "الأمير عبدالرحمن بن مساعد له مقولة يقول: من كتر ماني متوتر صرت ماني متوتر".

وتابع الناقد الرياضي: "أنا من كتر ماني مصدوم صرت ماني مصدوم صراحة كل ما يحدث راجع لمشاكل ارتجالية القرار الإداري عدم الثبات على جهاز فني عدم الثبات على لاعبين أجانب عدم وجود شخصية القائد في الميدان الاستجابة للضغوطات الجماهيري"، لافتًا إلى أن "النصر تعرض للنحر تحكيميًا" .

 

النصر
دوري المحترفين
الطائي
محمد العنزي

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2295
منذ ساعة
هولاء اشغلونا
الهلال يفوز بالحظ والتحكيم
النصر ينهزم بالتحكيم
يارجال من كثر ماتكذبون صرت احس انكم ماتكذبون

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
قاعد تسوق تريله ***!!! هههههههههههههههه الله يسعدك ياعبدالله ***
رااايق
انتوا بتاكلوا ده الزاي **!! ههههههههههههههههه
رااايق
لنذاله عنوان ** ههههههههههههههههههههههه
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
يحسنون النسل طاحوا فينا الزنوج يالله حسن الخاتمه
رااايق
طيب ***

أخر الأخبار

بالفيديو.. ‏الحسن اليامي: هناك حالة تشبع لبعض اللاعبين في الهلال
بالفيديو.. ‏الحسن اليامي: هناك حالة تشبع لبعض اللاعبين في الهلال
منذ دقيقة 1250
بالفيديو.. تصميم هاتف أندرويد مقاوم للكسر والماء
بالفيديو.. تصميم هاتف أندرويد مقاوم للكسر والماء
منذ 21 دقيقة 1377
"الريحان" يقلل من الاكتئاب
"الريحان" يقلل من الاكتئاب
منذ 26 دقيقة 1288
بالفيديو.. إبراهيم آل ثنيان: وفرت 70 مليون دولار لـ "المطارات"
بالفيديو.. إبراهيم آل ثنيان: وفرت 70 مليون دولار لـ "المطارات"
منذ 46 دقيقة 1464
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
منذ 51 دقيقة 525
بريطانيا تعلن أن الجرعات المعززة لا تحمي من "أوميكرون"
بريطانيا تعلن أن الجرعات المعززة لا تحمي من "أوميكرون"
منذ 56 دقيقة 1382
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
منذ ساعة 1471
بالفيديو.. مستثمرة بالسياحة: لابد للمستثمرين من دراسة السوق أولا ومعرفة احتياجاته
بالفيديو.. مستثمرة بالسياحة: لابد للمستثمرين من دراسة السوق أولا ومعرفة احتياجاته
منذ ساعة 1441
الأم جابت العيد
الأم جابت العيد
منذ ساعة 658
بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي
بالفيديو.. "العنزي": تم نحر النصر تحكيميًا أمام الطائي
منذ ساعة 1511