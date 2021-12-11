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لقطة من الرياض قبل 42 عام
منذ 11 ساعة
1980
1
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الرياض
خبر في صورة
لقطة جميلة
التعليقات
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
عدد التعليقات : 1
منذ 32 دقيقة
لقطة من زمن الطيبين والطيبات
حيث سلامة القلوب وبياضها
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عبدالله
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