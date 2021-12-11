قطرة عين تغني عن وضع النظارات

واشنطن (صدى):
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على استخدام قطرة العين الجديدة "Vuity"؛ حيث قد تحل مشكلة يعاني منها الكثيرون حول العالم، وتستطيع القطرة الجديدة حل مشكلة النظارات لمن يعاني من ضعف النظر أو عدم وضوح الرؤية، خصوصا لمن هم فوق سن الـ40 عاما.
وقد تحل القطرة محل النظارات لدى نحو 128 مليون شخص في البلاد يعانون من صعوبة في الرؤية المقربة، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون في سن الشيخوخة، أو بعد سن الـ40، يطلق عليها العلماء "قصر النظر الشيخوخي".
ويصل مفعول القطرة حوالي 10 ساعات منذ وضعها على العين، حيث تغني هؤلاء عن النظارة وتجعلهم قادرين على متابعة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب الشركة المصنعة للقطرة الجديدة، فيما اعتبر البعض أن هذه النقطة الصغيرة التي يضعها الإنسان على عينه "تغير حياته" وتخلصه من النظارات بشكل تام، أي في جميع الأوقات.