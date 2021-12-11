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ضوابط السماح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي

منذ 17 ساعة
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ضوابط السماح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي

الرياض (صدى):
سمحت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة حالياً في الصياهد الجنوبية، ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي، وذلك بعد مشاركة المالك الأصلي.

وذكرت الإدارة أن السماح ببيع الإبل المشاركة يرجع لعدة ضوابط؛ هي أن يتم نقل الشرائح في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمالك الجديد، وأن يتم توثيق إقرار البيع في اللجنة القانونية بالمهرجان، متضمناً عدم قبول إعادة نقل بيانات الشرائح للبائع في سجلات المهرجان لمدة سنتين من تاريخ البيع.

وأشارت إلى أن الضوابط شملت أنه لا يحق للمشتري الاستفادة من نظام نقاط جائزة الشداد في الفئة التي يشارك بها أي متن من فئة كأس النادي المشتراة، لافتة إلى أن الهدف من السماح بالبيع بعد نهاية كأس النادي يكمن في تشجيع المنتجين ودعم أسواق الإبل.

 

 

الإبل
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
كأس النادي
الصياهد الجنوبية
أسواق الإبل

التعليقات

محمد ال دغشوم البقعاوي
محمد ال دغشوم البقعاوي عدد التعليقات : 37
منذ ساعة
وفق الله سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان واطال في عمره علي اهتمام سموه وتقديم الدعم والمساندة لهذا النادي العريق وشكرًا سيدي وتقبلوا تحياتي جميعًا ✍️👋✍️👋

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أحدث التعليقات

Dr.Al,a
نفخر بوجود أمثالكم على هذا الوطن المعطاء، وفقكم الله
4everx2
الخيانه سيئة جداً اسأل الله العافية والسلامة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
4everx2
وش السالفه كل يوم طالع لنا واحد يذبح الناس بشوارع !🤔
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
زعيم اااسيا
يبغون حكام يدعمونهم فالملعب هولاء لايستحقون الدوري السعودي لابد بتهبيطهم اشغلوا اللجان والاتحادات الله يعين سكان الي قريب النادي تحصلهم في مشاكل معاهم

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