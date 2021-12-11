ضوابط السماح ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي

الرياض (صدى):
سمحت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة حالياً في الصياهد الجنوبية، ببيع الإبل المشاركة في فئة كأس النادي، وذلك بعد مشاركة المالك الأصلي.
وذكرت الإدارة أن السماح ببيع الإبل المشاركة يرجع لعدة ضوابط؛ هي أن يتم نقل الشرائح في وزارة البيئة والمياه والزراعة للمالك الجديد، وأن يتم توثيق إقرار البيع في اللجنة القانونية بالمهرجان، متضمناً عدم قبول إعادة نقل بيانات الشرائح للبائع في سجلات المهرجان لمدة سنتين من تاريخ البيع.
وأشارت إلى أن الضوابط شملت أنه لا يحق للمشتري الاستفادة من نظام نقاط جائزة الشداد في الفئة التي يشارك بها أي متن من فئة كأس النادي المشتراة، لافتة إلى أن الهدف من السماح بالبيع بعد نهاية كأس النادي يكمن في تشجيع المنتجين ودعم أسواق الإبل.