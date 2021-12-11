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بالفيديو.. "الشهري": الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم

منذ ساعة
1473
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بالفيديو.. "الشهري": الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي ‏مبارك الشهري، الجدل بعد تصريحاته بشأن نادي الهلال؛ حيث انتقد أداء الفريق ومستواه في الفترة الأخيرة.

وقال مبارك الشهري، أن الهلال "وجد نفسه" في نهائي آسيا، ولكنه في الدوري أمام الشباب لا يستحق نقطة وأمام الأهلي وأبها يستحق طرد وكذلك أمام أبها، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".

وأشار "الشهري" إلى أن الهلال لعب 11 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعادل في 6 منها، مؤكدًا أن في المباريات التي فاز بها كان الحظ عاملًا مساعدًا، مضيفًا أن "الشيء المستفز للجمهور حينما يأتي إعلامي ويقول الهلال تشبع أو في المنافسة لأنه بشخصية البطل".

وتابع أن "الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم وأحياناً يأتي تذبذب كبير في المستوى والعلامة الكبيرة في الدوري إنه حتى لو كان الهلال غائبًا فإن أخطاء التحكيم تبقيه في المنافسة".

 

الشباب
الهلال
أبها
الأهلي
دوري أبطال آسيا
دوري المحترفين
مبارك الشهري

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2293
منذ 11 دقيقة
الظاهر انت الي ماشيء بالبركة
مين انت عشان تقييم زعيم اااسيا
قناة تحتضن ...

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يرزقنا من واسع فضله
بدر
بعض دول الخليج ليس لها اعداء مثل سلطنة عمان فتتخذ دور المحايد الذي لايؤمن بالتحالفات وبعضها لايريد ان يكون تابع لأحد ويرى نفسه قادر...
اسعد حق اصابع الزمن
يجب تشجيع الابتكار وكل وجديد.. ولاكن الواقع غير .... اخترعت مكينه تطبخ البليله بدزززيزه.. وبقدرة انتاج ٣٠٠ طاسه بليله باليوم ..ولاكن من يُقدررر هذا...
ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم

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