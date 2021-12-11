بالفيديو.. "الشهري": الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، الجدل بعد تصريحاته بشأن نادي الهلال؛ حيث انتقد أداء الفريق ومستواه في الفترة الأخيرة.
وقال مبارك الشهري، أن الهلال "وجد نفسه" في نهائي آسيا، ولكنه في الدوري أمام الشباب لا يستحق نقطة وأمام الأهلي وأبها يستحق طرد وكذلك أمام أبها، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".
وأشار "الشهري" إلى أن الهلال لعب 11 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعادل في 6 منها، مؤكدًا أن في المباريات التي فاز بها كان الحظ عاملًا مساعدًا، مضيفًا أن "الشيء المستفز للجمهور حينما يأتي إعلامي ويقول الهلال تشبع أو في المنافسة لأنه بشخصية البطل".
وتابع أن "الهلال في الدوري ماشي بالبركة وبأخطاء التحكيم وأحياناً يأتي تذبذب كبير في المستوى والعلامة الكبيرة في الدوري إنه حتى لو كان الهلال غائبًا فإن أخطاء التحكيم تبقيه في المنافسة".