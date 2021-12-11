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سوق في مدينة أبها 1398 هـ
منذ 8 ساعات
807
1
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83818
منذ ساعة
يا زين البساطه
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أحدث التعليقات
بوفهد
رؤية ٢٠٣٠ 👍🏻👍🏻
فهد العنزي
رغم اني نصراوي والله اقول النصر ضعيف جدا أضعف الفرق السعوديه بسبب اللاعبين الفاشلين والمدرب مومشكله العله باللاعبين اتوقع النصر ينافس على الهبوط اذا...
عبدالله
صادرة داخل اكياس بن؟! من أين للبنان بُن؟
حس حس
ومن اللي قال أنه اسطورة .......... الشلهوب يعتبر أسطورة أما سامي لا أنت ياالكاتب جايبها من رأسك .... ××××××× هههههههههههههههههههههههههههههه .
عبدالله
الله المستعان البوب الامريكي؟؟؟!!!
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