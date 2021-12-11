"الحصيني" يتوقع حالة ممطرة بداية من الخميس

عادل الحربي (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لهطول أمطار بعدة مناطق بداية من الخميس المقبل.
وقال الحصيني: "النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة، وأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر - إن شاء الله - من ليلة الخميس القادم".
وأوضح أن تلك التوقعات تشمل "أجزاء من مناطق الغربية، والوسطى، والشمالية، والشرقية"، مضيفا: "التغيير وارد لأنها توقعات ولعل الواقع أفضل بعد صلاة الأستسقاء".
يذكر أن الديوان الملكي، أصدر بياناً بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم.