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"الحصيني" يتوقع حالة ممطرة بداية من الخميس

منذ ساعتين
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"الحصيني" يتوقع حالة ممطرة بداية من الخميس

عادل الحربي (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لهطول أمطار بعدة مناطق بداية من الخميس المقبل.

وقال الحصيني: "النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة، وأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر - إن شاء الله - من ليلة الخميس القادم".

وأوضح أن تلك التوقعات تشمل "أجزاء من مناطق الغربية، والوسطى، والشمالية، والشرقية"، مضيفا: "التغيير وارد لأنها توقعات ولعل الواقع أفضل بعد صلاة الأستسقاء".

يذكر أن الديوان الملكي، أصدر بياناً بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم.

امطار
الطقس
عبدالعزيز الحصيني
صلاة الاستسقاء

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83822
منذ 21 دقيقة
الله يرزقنا من واسع فضله

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يرزقنا من واسع فضله
بدر
بعض دول الخليج ليس لها اعداء مثل سلطنة عمان فتتخذ دور المحايد الذي لايؤمن بالتحالفات وبعضها لايريد ان يكون تابع لأحد ويرى نفسه قادر...
اسعد حق اصابع الزمن
يجب تشجيع الابتكار وكل وجديد.. ولاكن الواقع غير .... اخترعت مكينه تطبخ البليله بدزززيزه.. وبقدرة انتاج ٣٠٠ طاسه بليله باليوم ..ولاكن من يُقدررر هذا...
ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم

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