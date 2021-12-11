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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان

منذ ساعة
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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان

بيروت (صدى):
شهدت أسعار المحروقات في لبنان، ارتفاعا جديدا، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإعلان المصرف المركزي تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية.

وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية، ارتفاع أسعار البنزين 95 أوكتان 5400 ليرة و98 أوكتان 5800 ليرة، سعر المازوت 20900 ليرة، كذلك سعر الغاز 17300 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308000 ليرة لبنانية.

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 318600 ليرة لبنانية.

- المازوت: 321100 ليرة لبنانية.

- قارورة الغاز: 279800 ليرة لبنانية.

لبنان
اقتصاد
سعر الدولار
اسعار البنزين
الليرة اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55857
منذ 7 دقائق
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم
يحيى عبدألحميد
أصابتهم دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
يحيى عبدألحميد
هذه دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
ابو عمار
كاشخ ابو خالد مع الحلال

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