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تركي الحمد: حين تعصف الزوابع بالكويت لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية

منذ ساعة
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تركي الحمد: حين تعصف الزوابع بالكويت لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية

عادل الحربي (صدى):
قال الكاتب تركي الحمد، إن الكويتي المحب لوطنه فعلا لا شعارا، لا يمكن له إلا أن يحب السعودية من منطلق وطني كويتي خالص.

وأضاف: "السعودية هي العمق الاستراتيجي للكويت، وحين تعصف الزوابع بالكويت، لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية".

وتابع: "طوال تاريخها المعاصر منذ عام 1932، لم تشكل السعودية خطرا على وجود وأمن دولة الكويت".

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل في دار يمامة، مساء الجمعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية، وقد ساد اللقاء جو ودي عكس روح الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

الكويت
ولي العهد
امير الكويت
الامير محمد بن سلمان
تركي الحمد
الكويت والسعودية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55857
منذ 50 دقيقة
ما فيه شك ان دول الخليج العربي لا يمكن ان تستغني دوله عن البقيه فهم كيان واحد وشعب واحد فهم كالاسره الواحده ولن تجد في الكويت من يحب السعوديه الا من كان انتمائه لايران من منطلق عقائدي او طائفي وهم قلة قليله جدا في الكويت وهؤلاء لن يؤثرو على الراوابط بيننا جميعا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم
يحيى عبدألحميد
أصابتهم دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
يحيى عبدألحميد
هذه دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
ابو عمار
كاشخ ابو خالد مع الحلال

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