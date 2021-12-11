تركي الحمد: حين تعصف الزوابع بالكويت لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية

عادل الحربي (صدى):
قال الكاتب تركي الحمد، إن الكويتي المحب لوطنه فعلا لا شعارا، لا يمكن له إلا أن يحب السعودية من منطلق وطني كويتي خالص.
وأضاف: "السعودية هي العمق الاستراتيجي للكويت، وحين تعصف الزوابع بالكويت، لن تجد ملاذا آمنا غير السعودية".
وتابع: "طوال تاريخها المعاصر منذ عام 1932، لم تشكل السعودية خطرا على وجود وأمن دولة الكويت".
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل في دار يمامة، مساء الجمعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية، وقد ساد اللقاء جو ودي عكس روح الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.