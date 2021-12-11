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ملخص مباراة قطر والامارات 5-0 - ربع نهائي كأس العرب 2021

منذ 6 ساعات
1142
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55851
منذ 37 دقيقة
هزيمه ساحقه جدا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
هزيمه ساحقه جدا
ابو عمار
حتى تحديد نوع الجنين صار له حفله .. لا حول ولا قوة الا بالله
نايف العمري
غريبه ما قلت الهلال سبب الحضاره
ابو عمار
تساعده على ايش

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