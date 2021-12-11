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مفتي مصر: من يرفض لقاحات كورونا ضد مراد الله ومشيئته

منذ ساعة
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مفتي مصر: من يرفض لقاحات كورونا ضد مراد الله ومشيئته

القاهرة (صدى):
أكد مفتي مصرية شوقي علام، على أهمية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، باعتباره "واجب شرعي لأنه يحفظ النفوس من الهلاك".

وقال شوقي علام: "الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية".

وأضاف: "ما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة، يجعل الأخذ بأساليب الوقاية كاللقاحات وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبا، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توافره واجبا شرعيا".

واستكمل: "حفظ النفوس من الهلاك واجب شرعا، بل من يرفض العلاج فضلا عن الوسائل الوقائية كاللقاحات فهو مضاد لمراد الله ومشيئته".

كورونا
مفتي مصر
لقاح كورونا
شوقي علام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55851
منذ 56 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
هزيمه ساحقه جدا
ابو عمار
حتى تحديد نوع الجنين صار له حفله .. لا حول ولا قوة الا بالله
نايف العمري
غريبه ما قلت الهلال سبب الحضاره
ابو عمار
تساعده على ايش

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