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شيرين توضح حقيقة حلق شعرها على يد طليقها

منذ 9 ساعات
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شيرين توضح حقيقة حلق شعرها على يد طليقها

القاهرة (صدى):
تسببت إطلالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بدون شعر، خلال حفلها في الإمارات، الكثير من التكهنات حول ما إذا كان ذلك بقرارها أم أن طليقها حسام حبيب هو الفاعل.

وذكرت بعض المواقع خلال الساعات الماضية، أن شيرين تعرضت لحلق شعرها من قبل طليقها إضافة لقيامه بحلق حاجبيها وتعذيبها.

ومن جانبها خرجت شيرين، نافية ما تم تداوله، اليوم السبت، قائلة: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني".

وتابعت: "انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين".

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مصر
شيرين
شيرين عبدالوهاب
حسام حبيب
شعر شيرين

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15141
منذ ساعة
ياست شيرين،جواب وافي وكافي وشافي(("انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين")).

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أحدث التعليقات

وظائف
شي غريب قائد قطار يحتاج للغه انجليزيه
العتيبي
الي مسمي نفسك اللللل متى يأتي اليوم الذي تنقرض انته ومنهم على شاكلتك من هذا الوطن
كاكا
سكران
بوناصر
ماالداعي لقول هذا الكلام يااستاذ تركي وكأنه يقول انتوا يالكويت ماتحمون نفسكم الا بالسعودية
البرودي
كيف نصدر سمك واحنا اغلب اللي في السوق مستورد والاسعار صاكه المية

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