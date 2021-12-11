شيرين توضح حقيقة حلق شعرها على يد طليقها

القاهرة (صدى):
تسببت إطلالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بدون شعر، خلال حفلها في الإمارات، الكثير من التكهنات حول ما إذا كان ذلك بقرارها أم أن طليقها حسام حبيب هو الفاعل.
وذكرت بعض المواقع خلال الساعات الماضية، أن شيرين تعرضت لحلق شعرها من قبل طليقها إضافة لقيامه بحلق حاجبيها وتعذيبها.
ومن جانبها خرجت شيرين، نافية ما تم تداوله، اليوم السبت، قائلة: "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني".
وتابعت: "انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين".
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