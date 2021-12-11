براتب 8 آلاف.. "سرب" يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار للعمل مع شركة "رينفي" السعودية أحد الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.
وأوضحت أن مدة التدريب سنة، يعقبها التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج، بمكافأة 4 آلاف ريال شهرية أثناء التدريب، وراتب 8 آلاف ريال بعد اجتياز برنامج التدريب.
ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% فأعلى، ويتراوح عمره بين 23 – 30 عاماً.
كما يشترط أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية (المستوى 3,5 واعلى في شهادة IELTS أو ما يعادها)، والطول لا يقل عن 160سم ولا يزيد عن 190سم، وأن يكون لائقا طبياً.
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