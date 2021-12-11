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بالفيديو.. قانوني يكشف عن سبب كون النساء أكثر ضحايا التستر

منذ 11 ساعة
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بالفيديو.. قانوني يكشف عن سبب كون النساء أكثر ضحايا التستر

عادل الحربي (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، سبب كون النساء أكثر ضحايا التستر، وعن طريقة حصول الأجانب على الامتيازات المخصصة للمواطنين.

وقال الروقي أن الأجانب الذين يحصلون على بعض التراخيص و المميزات التي تخص المواطنين فقط تتم بمساعدة متسترين، مؤكدا أن الأجنبي يحصل على مبالغ مالية من وراء التستر التجاري بالاتفاق مع مواطنين، وهي من الجرائم الكبيرة والتي تدخل ضمن جرائم مكافحة الارهاب.

وأضاف الروقي أن تجارة بعض الأزواج بأسماء زوجاتهن زوجاتهم و استخراج التصاريح بأسمائهم ومشاركته أجانب أو أن يكون هو نفسه أجنبي ذلك هو السبب في كون النساء أكثر ضحايا التستر.

وأكد أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أصدر مرسوم وهو الأول من نوعه عالميا للحفاظ على الثروات التجارية التي قد تصل إلى أكثر من 300 مليار ريال لافتًا إلى تقنية جديدة يتم استخدامها وهي تقنية التحليل عن طريق الذكاء الاصطناعي

النساء
المواطنين
التراخيص
ضحايا التستر

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 16
منذ ساعة
دذلحين تحطون اللوم على النسوان...؟
التجاره والعمل تتحمل كامل المسعوليه..؟
اسألو اسعد حق زمان ان ما تعرفون حل لمشكله التستر..

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أحدث التعليقات

رااايق
قاعد تسوق تريله ***!!! هههههههههههههههه الله يسعدك ياعبدالله ***
رااايق
انتوا بتاكلوا ده الزاي **!! ههههههههههههههههه
رااايق
لنذاله عنوان ** ههههههههههههههههههههههه
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
يحسنون النسل طاحوا فينا الزنوج يالله حسن الخاتمه
رااايق
طيب ***

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