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بالفيديو.. باحثة سعودية تصمم جهازاً لتعطيل الألغام

منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. باحثة سعودية تصمم جهازاً لتعطيل الألغام

الرياض (صدى):
تمكنت الباحثة رزان المطيري من جامعة الملك عبدالعزيز من تصمم جهاز لاجتياز وتعطيل الألغام وتشتيت الرادار والمناظير في الطائرات الحربية.

وقالت رزان المطيري أن فكرة عمل الجهاز يعتمد على ألواح لاجتياز الألغام، ومن أهم مهامها أولاً اكتشاف اللغم ثم اجتياز اللغم وأخيرًا تعطيل اللغم، مبينة أن من أبرز مميزات هذا الابتكار إنه يسهم أولاً في الحد من الضحايا.

وأضافت أنه لن يفقد أي جندي من جنود الوطن جزءاً من أطرافه، بداية بالإنذار المبكر من هذا الجهاز وثانياً بالاجتياز وأخيرًا بتعطيل اللغم تمامًا.

وأكدت رزان المطيري إن هذا الجهاز ليس من الضروري أن يتوفر مع جميع الجنود، فيمكن أن يكون مع شخص واحد فقط ومن خلاله يستطيع تأمين الطريق لمن يأتي بعده

باحثة سعودية
جهاز لتعطيل الألغام
اللغم

التعليقات

مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 136
منذ 9 ساعات
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم
سالم
سالم عدد التعليقات : 199
منذ 5 ساعات
ماشاء الله تبارك الله
اللللل
اللللل عدد التعليقات : 638
منذ 58 دقيقة
غير صحيح
واذا كان صحيح ودوها الي حقل الغام وخلوها تجرب حهازها
اذا مانتفها وفصلها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم
يحيى عبدألحميد
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