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الملحم ساخرا من خسارة النصر: "في كلمة أقوى من عيب"

منذ يوم
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الملحم ساخرا من خسارة النصر: "في كلمة أقوى من عيب"

ماجد محمد (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم من استمرار الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من فقدان نزيف النقاط,وذلك بعد هزيمته أمام فريق الطائي .

وقال الملحن "‏في ذمتكم فيه كلمة اقوى من كلمة ( عيب)؟ اللي يعرف يكتبها هنا لو تكرمتوا؟".

كان الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر سقط في فخ الخسارة أمام الطائي، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجه فريقي النصر والطائي على ملعب “الأمير عبدالعزيز بن مساعد” في مباراة مؤجلة من عمر الجولة الرابعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022.

النصر
الطائي
عادل بن عبدالمحسن

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3300
منذ يوم
، الآسيوية صعبة قوية،، سمعوني صياحكم لأنة طرب ههههههه
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 28
منذ يوم
القرمبع قرنبع يا الملحم دعوات الهريفي
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 28
منذ يوم
القرمبع قرنبع يا الملحم دعوات الهريفي
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 148
منذ يوم
هذانتيجة مزايدات الاعبين وخطفهم من الأندية والميزانية المفتوحة لكم فقط مايرضي الاخرين وكمل الموضوع
يحيى عبدألحميد
يحيى عبدألحميد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
هذه دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً
ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
يحيى عبدألحميد
يحيى عبدألحميد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
أصابتهم دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً
ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
الخالدي
الخالدي عدد التعليقات : 94
منذ ساعة
العيب انك تترشح هاهاهاها ههههههههه

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أحدث التعليقات

عبدالله
شي حلو! علشان دول الخليج ايضا تأخذ لها نووي ونصير مثل باكستان والهند، كل واحد ماسك حده وبكل ادب.
الاهلي ادارياً سبب الفشل
صرااااحة يوسف البلايلي شال منتخب الجزائر للفوز على المغرب
ابو فهد
الزبده انه انطرد هههههه 🤣 وهي تعتبر اسرع طرده بالتاريخ وهذا طبعا انجاز لازم يفخر فيه جمهور نادي وحيد القرن 🦏
الزعيمSS
ههههههههههه قسما بالله بعض الناس سعادةلكن عندي استفسار هل هذايعي مايقول أجل للحاق بالنصر ههههههههههه عينكم على الذايدي وهويسمعه ههههه
عبدالله
هل التعديل يكون للأعلى ام للتخفيض؟ خبر مُبهَم

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