الهريفي ينتقد طريقة استقطاب لاعبي النصر:" النادي يريد فكر وليس مال"

ماجد محمد (صدى):
انتقد فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق الخطة التي تسير عليها نادي النصر منذ سنوات والتي أدت إلى اخفاقه في البطولات ، كما علق على المطالبات بالاستغناء عن رئيس النادي مسلي آل معمر.
وقال الهريفي :"الأغلبية تطالب بالاستغناء عن مسلي آل معمر هل أحد يطرد السكرتير ويترك المدير ..ياناس متي تحطون أيديكم على المشاكل المشكلة في من يخطط للنصر من يعين ويستقطب الإدارة لن تستقطب".
وتابع الهريفي: "لابد أن تعترف الإدارة بفشلها وفشل مشتاريها.. ولابد من الاعتراف أن النصر لن يحقق شيء بهذا العمل والتخطيط", مضيفا أنه يجب من يخطط أن يعترف بفشله أيضا ويصلح أخطائه وإلا لن نقوم للنادي قائمة في استقطاب أو تعيين .
وأضاف" النصر يفوز مباراة او مبارتين لكن لن يحقق بطولات، ومشكلة النصر ليس من سنة أو اثنين أو ثلاثة" مشيرا إلى أن نادي النصر يريد فكر وليس مال
ووجه الهريفي رسالة لجمهور النصر قائلا " ابحثوا عن المشاكل وابتعدوا عن المطبلين والعاطفة, ويجب أن تضغطون على صاحب القرار لكي تكونوا يد واحدة من أجل هذا الكيان".
كما وجه نصيحة لإدارة قائلا "إذا يهمك النصر الفترة الشتوية قادمة ابحثوا عن الركائز الرئيسية التي يحتاجها الفريق اجعل اللاعبين يثقوا بأنفسهم"