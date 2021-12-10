بالفيديو.. ليلى علوي تتعرض لوعكة صحية أثناء تواجدها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

عائشة الشهري (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لوعكة صحية أثناء تواجدها بالريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر السينما.
وأظهر مقطع فيديو لحظة نقل الفنانة ليلى علوي إلى سيارتها أثناء حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وفي وقت سابق، عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة، قائلة: "سعيد جدًا بتكريمي واختيار الأفلام جيد جدًا."
وأضافت ليلى علوي أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، تجربة جديدة وممتازة، قائلة: "فيه شباب كثير جدًا موجودين في المهرجان بنات وولاد عندهم طاقات كبيرة في السيناريو والإخراج والتمثيل".