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بالفيديو.. ليلى علوي تتعرض لوعكة صحية أثناء تواجدها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. ليلى علوي تتعرض لوعكة صحية أثناء تواجدها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

عائشة الشهري (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لوعكة صحية أثناء تواجدها بالريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر السينما.

وأظهر مقطع فيديو لحظة نقل الفنانة ليلى علوي إلى سيارتها أثناء حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي وقت سابق، عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة، قائلة: "سعيد جدًا بتكريمي واختيار الأفلام جيد جدًا."

وأضافت ليلى علوي أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، تجربة جديدة وممتازة، قائلة: "فيه شباب كثير جدًا موجودين في المهرجان بنات وولاد عندهم طاقات كبيرة في السيناريو والإخراج والتمثيل".

وعكة صحية
ليلى علوي
البحر الأحمر السينمائي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10758
منذ 58 دقيقة
سلامات يا لولا

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أحدث التعليقات

سالم
ماشاء الله تبارك الله
البدوي
أنا كنت أتابع لي مهرجان أغاني هندي قبل شهور في ولاية أوتار براديش على منصة في الإنترنت تبث مباشر كانوا الهنديات اللي يرقصون كاشفات...
بلبل البحر
سبحان الله
نجاة محمد
سلامات يا لولا
نجاة محمد
دي حرية شخصية و الشباب مش محتاجين رمضان عشان يشربون الشيشة

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