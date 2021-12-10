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شرطة عسير تضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

منذ 9 ساعات
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شرطة عسير تضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

عسير (صدى):
تمكنت شرطة منطقة عسير من ضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود يؤويهم مقيم من الجنسية الإثيوبية في أحد المنازل.

وأضافت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والمقيم الذي آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

يذكر أنه يتم معاقبة كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أونقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بالسجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

 

عسير
شرطة منطقة عسير
التشهير
نظام أمن الحدود

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55857
منذ 58 دقيقة
استغرب كيف يستطيع هؤلاء الاثيوبين الدخول للبلاد بطريقه غير قانونيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا ماشي بالبركه
ابو عمار
المفروض يستعمل اللبنانيون الدراجه الهوائيه في تنقلاتهم
يحيى عبدألحميد
أصابتهم دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
يحيى عبدألحميد
هذه دعوة ألإتحاد ألمظلوم دائماً منكم ومن ألهلال ومن ألأهلي ماضياً ولكن سيظل (ألإتحاد قوة)
ابو عمار
كاشخ ابو خالد مع الحلال

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