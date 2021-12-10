شرطة عسير تضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود

عسير (صدى):
تمكنت شرطة منطقة عسير من ضبط 10 مخالفين لنظام أمن الحدود يؤويهم مقيم من الجنسية الإثيوبية في أحد المنازل.
وأضافت أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والمقيم الذي آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.
يذكر أنه يتم معاقبة كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أونقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بالسجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.