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هروب 4 لاعبات من بعثة الكاميرون

منذ ساعة
1421
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هروب 4 لاعبات من بعثة الكاميرون

وكالات (صدى):
تباشر الشرطة الإسبانية التحقيق في اختفاء أربع لاعبات من منتخب الكاميرون لكرة اليد للسيدات هربن على ما يبدو من فندق الفريق في فالنسيا على هامش بطولة العالم.

وأوضح متحدث باسم الشرطة إن بعثة الكاميرون أبلغت عن اختفاء اللاعبات يوم الخميس، مضيفا أن اللاعبات غادرن بمحض إرادتهن على ما يبدو، وأنهم ليس لديهم أي تصور عن المكان الذي ربما ذهبن إليه.

ولم تتعامل الشرطة مع اختفاء اللاعبات على أنه حدث يثير الريبة بعد أن غادرن مع جميع متعلقاتهن ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة أو خلاف.

يذكر أن البطولة انطلقت في أول ديسمبر، وكثيرا ما استخدم الرياضيون الفعاليات الرياضية الدولية لطلب اللجوء أو الهروب من الظروف السيئة في بلدانهم بما في ذلك سبعة من بعثة الكاميرون اختفوا خلال أولمبياد لندن 2012

بطولة العالم
لاعبات
بعثة الكاميرون

التعليقات

ابو عادل
ابو عادل عدد التعليقات : 3285
منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

مايباخ
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم
ابو يزن
طيب
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ههههههه قابلني والله ما يفلحون
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
تعليق حس وش تبية يكتب مثلاً انهزم الطائي من النصر يعني يعكسها والا يقول ببالغ الأسى والحزن بلغنا فوز الطائي على النصر سبحان الله...
واضح ***وصريح
منظر جميل ويشرح الصدر،،

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