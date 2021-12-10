هروب 4 لاعبات من بعثة الكاميرون

وكالات (صدى):
تباشر الشرطة الإسبانية التحقيق في اختفاء أربع لاعبات من منتخب الكاميرون لكرة اليد للسيدات هربن على ما يبدو من فندق الفريق في فالنسيا على هامش بطولة العالم.
وأوضح متحدث باسم الشرطة إن بعثة الكاميرون أبلغت عن اختفاء اللاعبات يوم الخميس، مضيفا أن اللاعبات غادرن بمحض إرادتهن على ما يبدو، وأنهم ليس لديهم أي تصور عن المكان الذي ربما ذهبن إليه.
ولم تتعامل الشرطة مع اختفاء اللاعبات على أنه حدث يثير الريبة بعد أن غادرن مع جميع متعلقاتهن ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة أو خلاف.
يذكر أن البطولة انطلقت في أول ديسمبر، وكثيرا ما استخدم الرياضيون الفعاليات الرياضية الدولية لطلب اللجوء أو الهروب من الظروف السيئة في بلدانهم بما في ذلك سبعة من بعثة الكاميرون اختفوا خلال أولمبياد لندن 2012