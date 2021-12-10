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بالفيديو.. باحثة سعودية تصمم جهازاً لتعطيل الألغام

منذ ساعة
1478
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بالفيديو.. باحثة سعودية تصمم جهازاً لتعطيل الألغام

الرياض (صدى):
تمكنت الباحثة رزان المطيري من جامعة الملك عبدالعزيز من تصمم جهاز لاجتياز وتعطيل الألغام وتشتيت الرادار والمناظير في الطائرات الحربية.

وقالت رزان المطيري أن فكرة عمل الجهاز يعتمد على ألواح لاجتياز الألغام، ومن أهم مهامها أولاً اكتشاف اللغم ثم اجتياز اللغم وأخيرًا تعطيل اللغم، مبينة أن من أبرز مميزات هذا الابتكار إنه يسهم أولاً في الحد من الضحايا.

وأضافت أنه لن يفقد أي جندي من جنود الوطن جزءاً من أطرافه، بداية بالإنذار المبكر من هذا الجهاز وثانياً بالاجتياز وأخيرًا بتعطيل اللغم تمامًا.

وأكدت رزان المطيري إن هذا الجهاز ليس من الضروري أن يتوفر مع جميع الجنود، فيمكن أن يكون مع شخص واحد فقط ومن خلاله يستطيع تأمين الطريق لمن يأتي بعده

باحثة سعودية
جهاز لتعطيل الألغام
اللغم

التعليقات

مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 136
منذ 6 دقائق
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم

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أحدث التعليقات

مايباخ
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم
ابو يزن
طيب
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ههههههه قابلني والله ما يفلحون
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
تعليق حس وش تبية يكتب مثلاً انهزم الطائي من النصر يعني يعكسها والا يقول ببالغ الأسى والحزن بلغنا فوز الطائي على النصر سبحان الله...
واضح ***وصريح
منظر جميل ويشرح الصدر،،

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