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خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

منذ ساعة
1331
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خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

الرياض (صدى):
أصدر الديوان الملكي اليوم الجمعة بياناً بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم.

وجاء نص البيان كما يلي:

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المملكة
خادم الحرمين
صلاة الاستسقاء

التعليقات

ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 766
منذ 7 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

مايباخ
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم
ابو يزن
طيب
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ههههههه قابلني والله ما يفلحون
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
تعليق حس وش تبية يكتب مثلاً انهزم الطائي من النصر يعني يعكسها والا يقول ببالغ الأسى والحزن بلغنا فوز الطائي على النصر سبحان الله...
واضح ***وصريح
منظر جميل ويشرح الصدر،،

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