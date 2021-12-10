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بالصور .. فؤاد عبدالواحد "يزف" أصالة على عريسها في مسرح "ليالي أوايسس"

منذ 19 ساعة
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بالصور .. فؤاد عبدالواحد "يزف" أصالة على عريسها في مسرح "ليالي أوايسس"

الرياض (صدى):
شهدت الحفلة التي أحياها الفنان فؤاد عبد الواحد برفقة الفنانة السورية أصالة ضمن حفلات "ليالي أوايسس" مفاجأة حضرها الأول لزميلته أصالة وزوجها فائق حسن الجالس بين الحضور.

وقام "عبد الواحد" بزفهما على المسرح، وقال: "مبروك عليك بنت الحلال.. مبروك عليك أصالة ملكة جمال.. حلوة وأميرة و ترضى بحصيرة".

وشهد ما فعله فؤاد عبد الواحد تفاعلا كبيرًا من جانب الجمهور الذين تعالت فرحتهم وصيحاتهم بهذه اللفتة الجميلة والمفاجئة من فؤاد إلى أصالة.

واستكمل فؤاد الحفل بعدها بـ "دويتو" قدمه مع أصالة، بدأها بأغنيتها "ذاك الغبي" ثم قاما بأداء موال وأغنية "يا منيتي"، وهي من مفاجآت الحفل الكبير الذي نظمته "العالمية" بالتعاون مع "الهيئة العامة للترفيه".

وأكمل الفنان وصلته الغنائية برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل الجمهور مع أغنياته الذي اختارها من أرشيفه القديم والجديد.

كما استجاب لمطالبات الجمهور بشأن تقديم بعض الأغاني، حيث قام بتلبية معظمها من الأغنيات الذي أعدها مع فرقته الموسيقية، ليترك ذكرى جميلة مفرحة في ذاكرته وذاكرة الجمهور الكبير الحاضر.

ووجه "فؤاد" الشكر في خلال الحفل للشركة العالمية والهيئة العامة للترفيه على تسخير كل الإمكانيات لنجاح هذا الحفل، كما قدم شكره لشركة "تيونز اريبيا" على إدارة تنظيم الفنانين، وكذلك للجمهور الذي حضر الحفل.

 

 

الرياض
أصالة
موسم الرياض
ليالي أوايسس

التعليقات

بات مان
بات مان عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هذه ليست عادتنا ولاقيمنا ولا مبادئنا وقبل كل شيء ليست شريعتنا ولادينا ولاحتى هذا بلدنا الذي تربينا فيه وكبرنا فيه ولكن حسبي الله ونعم الوكيل

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