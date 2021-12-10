منتخب تونس يتأهل لنصف نهائي كأس العرب

وكالات (صدى):
تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه المثير على نظيره العمانى بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات ربع النهائي
وأحرز المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم لتونس في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية رائعة.
ورد لاعب خط الوسط العماني أرشد العلوي بهدف التعادل بحلول الدقيقة 69. ولكن فرحة العمانيين لم تدم طويلا فقد اقتنص يوسف المساكني قائد "لنسور قرطاج" بعد دقيقتين فقط هدف الفوز لمنتخب لبلاده، بالدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.
وسيكون منتخب تونس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة