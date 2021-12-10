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منتخب تونس يتأهل لنصف نهائي كأس العرب

منذ ساعتين
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منتخب تونس يتأهل لنصف نهائي كأس العرب

وكالات (صدى):
تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، بعد فوزه المثير على نظيره العمانى بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات ربع النهائي

وأحرز المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم لتونس في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية رائعة.

ورد لاعب خط الوسط العماني أرشد العلوي بهدف التعادل بحلول الدقيقة 69. ولكن فرحة العمانيين لم تدم طويلا فقد اقتنص يوسف المساكني قائد "لنسور قرطاج" بعد دقيقتين فقط هدف الفوز لمنتخب لبلاده، بالدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

وسيكون منتخب تونس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، بانتظار المنتصر من مباراة المنتخبين المصري والأردني، التي ستقام غدا السبت، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة

المنتخب العماني
منتخب تونس
نصف نهائي كأس العرب

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10755
منذ ساعة
هارد لك لعمان و مبروك لتونس الخضراء

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أحدث التعليقات

مايباخ
برافووو عليك بنت بلدي هذي هي الاكتشافات والتي تستاهل الشهرة والدعم
ابو يزن
طيب
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
ههههههه قابلني والله ما يفلحون
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
تعليق حس وش تبية يكتب مثلاً انهزم الطائي من النصر يعني يعكسها والا يقول ببالغ الأسى والحزن بلغنا فوز الطائي على النصر سبحان الله...
واضح ***وصريح
منظر جميل ويشرح الصدر،،

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